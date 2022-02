La prochaine mise à jour d’iOS 15.4 avertira l’utilisateur d’AirTag que suivre quelqu’un sans son consentement serait illégal.

La mise à jour à la version iOS 15.4 comprendra de nouvelles fonctions destinées à empêcher l’utilisation des puces AirTag pour suivre ou pister des personnes.

L’automne dernier, des gens se sont plaints de retrouver une puce de géolocalisation dissimulée dans leurs objets personnels ou cachée dans leur voiture. Bien des conjoints suspectés d’infidélité ont été suivis à leur insu dans leurs déplacements.

Or, les AirTag, comme n’importe quelle autre puce de géolocalisation, sont dédiées avant tout au suivi d’objets vous appartenant.

Apple

Plus tôt ce mois-ci, Apple avait annoncé sans dire à quel moment qu’une série de mesures de sécurité allait être mise en place pour ses puces AirTag, dont celle déjà connue concernant la notification de confidentialité.

Avec iOS 15.4, on saura maintenant quel type d’appareil a été détecté et qui suit la personne. L’alerte sera également plus rapide. Les notifications de suivi affichées sur un iPhone seront également synchronisées avec le bruit d'alerte émis par un AirTag, pour les rendre plus perceptibles, a déclaré Apple.