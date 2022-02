La vitesse des navires limitée pour protéger les baleines noires

Transports Canada a une nouvelle fois demandé aux navigateurs qui empruntent le golfe du Saint-Laurent de limiter leur vitesse afin d’assurer une meilleure protection des baleines noires.

La baleine noire fera son retour au printemps prochain. Si l’espèce est en déclin, les mesures mises en place par le fédéral commencent à porter leurs fruits puisqu’aucune baleine noire n’est décédée dans le golfe depuis deux ans.

La population de baleines noires a toutefois continué de diminuer malgré les efforts. Près de 500 baleines étaient dénombrées au début du siècle, contre 350 espèces en 2022.

Si la situation s’est améliorée au Québec, ce n’est pas le cas partout sur la côte est américaine, où des collisions avec des navires ont toujours lieu. Le taux de natalité est aussi en baisse en raison de l’activité humaine.

«Des collègues américains ont fait une étude et ont fait la corrélation entre les espèces qui ont survécu à ces collisions [...] et plus ces incidents-là sont fréquents, moins une femelle réussira à se reproduire fréquemment», a expliqué Robert Michaud, directeur scientifique au Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins.

«Au lieu de donner une naissance à un veau tous les deux ou trois ans, maintenant, la moyenne, c’est autour de 10 ans», a-t-il ajouté.