L’ambassade russe s'insurge contre les sanctions canadiennes

L’ambassade russe à Ottawa s’est insurgée, mercredi, contre les sanctions économiques annoncées par le premier ministre Justin Trudeau contre la Russie, dans la foulée de la reconnaissance de la souveraineté des territoires ukrainiens de Donetsk et du Lougansk.

«Les sanctions unilatérales imposées par le gouvernement du Canada contre la Russie sont illégitimes et illégales. La Russie va répondre à ce geste inamical sur la base du principe de réciprocité», a clamé mercredi l’ambassade dans une déclaration écrite en français.

Les sanctions, qui visent la classe politique russe, ainsi que deux banques soutenues par l’État russe, ne semblent pas décourager la Russie.

«Ces sanctions ne vont pas influencer la situation sur le terrain. La reconnaissance par la Russie de l’indépendance des républiques populaire de Donetsk et de Lougansk est irréversible», a assuré l’ambassade en promettant de «toujours protéger et sauvegarder la sécurité, la paix et l’avenir prospère de leurs citoyens».

La Russie juge «ridicule» que les sanctions visent les élus russes ayant reconnu l’indépendance des deux régions séparatistes. «Cela équivaut à prendre des mesures punitives contre l’opinion de leurs circonscriptions. C’est quelque chose de nouveau en mode de comportement international de la démocratie libérale canadienne.»

L’ambassade russe n’a pas commenté dans l’immédiat l’envoi de centaines de militaires canadiens supplémentaires en Lettonie, un pays balte membre de l’OTAN, annoncé en parallèle des sanctions économiques.

