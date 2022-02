L’appel inespéré de Marie-Yasmine Alidou

La Québécoise Marie-Yasmine Alidou a revêtu le chandail de l’équipe nationale canadienne pour la première fois, mercredi, pendant que l’unifolié se mesurait à l’Espagne dans le cadre de la Coupe Arnold Clark.

La milieu de terrain de 26 ans a ainsi vécu le rêve qu’elle a longtemps chéri et qui semblait de moins en moins à sa portée. Alidou n’a pas suivi un parcours typique, n’ayant jamais vraiment été sous le radar de Soccer Canada.

«Habituellement, tu reçois cet appel quand tu es beaucoup plus jeune et tu fais partie des programmes de développement», a souligné l’athlète au téléphone, quelques jours avant de rejoindre l’équipe nationale.

«À 13 ans, je n’ai pas été choisie pour rester dans l’environnement de Soccer Québec. En étant exclue de celui-ci, Soccer Canada ne pouvait pas vraiment me repérer.»

Son propre chemin

Évoluer sous le radar n’a pas empêché Alidou de faire son chemin. À l’adolescence, elle a participé par ses propres moyens à des camps d’évaluation aux États-Unis. Incapable de dénicher une bourse d’études complète dans la première division du circuit universitaire américain, elle s’est enrôlée avec une équipe de type «Junior College» au New Jersey. Après deux ans, elle s’est résignée à revenir au Québec, sans toutefois abandonner son rêve de faire carrière au soccer.

«Je suis revenue à la maison en me demandant si ce n’était pas la fin de mon aventure. Je voulais toutefois continuer de croire à mon rêve de jouer au plus haut niveau. Comme il n’y avait personne qui croyait en moi, je n’avais pas d’autre choix que d’y croire encore plus fort.»

Alidou s’est inscrite à l’Université du Québec à Montréal et a joué pour les Citadins. Dominante à ce niveau, elle a reçu une invitation pour les Universiades d’été de 2017, à Taipei.

«Quand j’étais là-bas, on m’a offert d’arrêter l’école pour me joindre à une équipe professionnelle.»

Chez les pros

L’équipe qui a offert cette opportunité à Alidou, c’est l’Olympique de Marseille (OM). La Québécoise a sauté sur cette occasion et a fait ses bagages pour la France.

«J’ai été recrutée comme attaquante. Dans les plus petites ligues, je peux me débrouiller à ce poste. J’ai réussi à faire de bonnes choses avec l’OM, mais nous avons été reléguées après la saison. J’ai dû me trouver un autre club.»

Alidou a poursuivi son petit bonhomme de chemin en 2018 en faisant ses bagages pour la Suède, évoluant à l’avant pour le Linkoping FC.

«Je n’ai pas été retenue après la saison et je me suis dit que c’était la fin pour moi comme attaquante. Je suis une milieu de terrain et je savais que c’est à ce poste que je pouvais réussir.»

Alidou a donc tenté de se faire recruter à sa position naturelle, ce qui n’a pas été évident. Elle a cependant réussi sa mission en obtenant un contrat avec le SC Huelva, en Espagne. Cela lui a ensuite permis de rejoindre le club de Klepp en Norvège, où elle a joué en 2020 et en 2021.

L’appel de Priestman

Dorénavant avec le SK Sturm de Graz - en Autriche - pour la saison 2022, Alidou a finalement reçu l’appel tant attendu au début de l’année.

«Je ne tenais pas en place après avoir raccroché de mon appel avec l’entraîneuse Bev Priestman, a-t-elle raconté. J’étais très surprise et honorée. Elle m’a dit qu’elle avait beaucoup entendu parler de moi dernièrement et qu’elle souhaitait m’offrir une chance.»

«J’ai énormément travaillé dans l’ombre depuis mon adolescence et je n’ai pas abandonné. [...] Mon but est de bien faire avec l’équipe canadienne et de poursuivre sur ma lancée. Je suis fière de mon parcours atypique.»

Le Canada s’incline contre l’Espagne

Pour son dernier tour de piste à la Coupe Arnold Clark, l’équipe nationale féminine de soccer canadienne a baissé pavillon 1 à 0 contre l’Espagne, mercredi.

L’unifolié a ainsi terminé son tournoi avec une fiche d’une victoire, d’une défaite et d’un match nul. Il aurait pu remporter cette compétition à quatre clubs avec une victoire dans l’affrontement du jour. Une réussite à la 21e minute de la milieu de terrain Alexia Putellas qui a fait la différence.

Alidou était titulaire pour ce duel contre la formation espagnole et a été remplacée par Quinn au retour de la mi-temps.

