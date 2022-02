Le meilleur pâtissier du Québec impatient pour la suite

Dario Bivona, couronné meilleur pâtissier du Québec à la suite de son passage remarqué à la compétition culinaire adaptée de «The Great Bake Off», se pince encore.

Sa victoire a été pour le moins surprenante, a fait savoir le pâtissier amateur de 39 ans, qui s’est inscrit à l’émission sans trop d’attentes

«Oui je suis un bon pâtissier, mais je ne me suis jamais lancé dans des folies de pâtisserie. Je choisis toujours des choses simples, qui me représentent», a mentionné le québécois d’adoption à l’Agence QMI.

Diplômé en pharmacologie et en publicité, communications et marketing, le pâtissier amateur voulait surtout passer l’étape du premier défi pour ne pas quitter le premier.

Considéré comme une force constante par les juges, Dario Bivona a su amener sa touche personnelle aux créations imposées lors du concours et perçoit sa victoire comme un accomplissement.

«D’une certaine façon, j’ai amélioré mes techniques en pâtisserie sans le savoir. Je me lançais des défis à moi-même de semaine en semaine pour améliorer mes compétences en construction et en utilisant de nouvelles techniques, des techniques que je n’avais jamais essayées», a partagé le grand gagnant de cette première saison.

«On sait que la complétion devient de plus intense et on essaie toujours d’en donner plus», a-t-il expliqué, précisant qu’il le faisait en voulant rester fidèle a ses valeurs, racines et saveurs.

Le participant s’est par ailleurs surpris lui-même en étant capable de changer rapidement son plan de match et en trouvant des solutions quand les choses n'allaient pas comme prévu.

Pour l’amour de la pâtisserie et un livre de recettes.

Dario Bivona n’a pas l’intention de faire de son passe-temps un travail. «Pour moi, la pâtisserie, c’est un peu mon moment heureux de la journée. Quand j’ai du temps, une petite heure, je lance une préparation au four et je continue de travailler. Je veux que ça reste comme ça», a-t-il indiqué.

«Je sais qu’il y a certains participants à l’émission qui aspirent à faire quelque chose de plus professionnel et je les admire beaucoup. La beauté de la pâtisserie c’est de pouvoir créer de la joie et du plaisir pour les autres, mais il faut aussi avoir le petit côté "business", que je n’ai pas moi. Gérer les commandes et les attentes des clients, ça me fait peur», a confié le cuisinier amateur qui aime expérimenter.

En obtenant le titre du meilleur pâtissier du Québec, Dario Bivona a aussi remporté la possibilité d’écrire un livre de recettes à son image. «Ce côté-là, ça me plait beaucoup parce que grâce au livre je vais pouvoir expérimenter beaucoup. Je vais faire des tests de saveurs, de recettes, des mixtes, réinventer des classiques. C’est quelque chose que j’adore.»

L’émission, produite par Trinome et filles, a été tournée dans la bienveillance et l’entraide ainsi que la complicité ont été au rendez-vous tout au long de la compétition, même en finale.

Animée par Marie-Ève Janvier et Joël Legendre, l’intégralité de la compétition culinaire, filmée dans un champ de la Montérégie cet été, est disponible sur la plateforme Vrai.

