L’Océanic s’incline face aux Cataractes

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski a tenu tête aux Cataractes mercredi soir à Shawinigan, mais ce ne fut pas suffisant pour freiner la séquence victorieuse de la formation de la Mauricie, qui a obtenu un 10e gain consécutif au pointage de 5 à 3.

Les locaux ont inscrit leur 5e but alors que l’Océanic avait retiré son gardien de but Patrik Hamrla pour le remplacer par un 6e attaquant et tenter de créer l’égalité.

Le vétéran de 20 ans Pierrick Dubé, l’ancien des Remparts, a marqué deux buts et ajouté une passe pour les vainqueurs.

Luka Verreault, Frédéric Brunet et Alexandre Blais, avec son 1er but en carrière, ont marqué pour l’Océanic.

Les « Cats » ont ouvert la marque à la 7e minute de jeu en première période lorsqu’Olivier Nadeau (23e) s’est emparé du retour de Mavrik Bourque pour battre Gabriel Robert, qui venait de faire tout un arrêt face au capitaine des Cataractes.

Moins de deux minutes plus tard, Pierrick Dubé (4e) a doublé l’avance des locaux sur un magnifique échange à trois avec Charles Beaudoin et Daniel Agostino.

Deux tirs de punition ratés

Les pénalités aux Cataractes ont permis à l’Océanic de reprendre du momentum en deuxième moitié de première période. Julien Béland y est allé d’une belle poussée en zone ennemie et Luka Verreault (16e) en a profité pour battre le gardien Charles-Antoine Lavallée dans la lucarne, à courte distance et en tombant, pour réduire l’écart à un but.

En deuxième période, l’Océanic a d’abord créé l’égalité 2 à 2 en début d’engagement lorsque le Frédérik Brunet a battu le gardien Lavallée en contournant le filet adverse. Maxim Coursol a été complice.

Par la suite, Rimouski a obtenu deux tirs de punition en quelques minutes sans pouvoir marquer. Cam Thomson a raté la cible puis Liam Kidney a été bloqué par le gardien Lavallée.

Après quelques escarmouches, les Cataractes ont profité d’un avantage numérique pour reprendre les devants 3 à 2 sur le deuxième but du match de Dubé, qui a marqué sur réception du cercle des mises en jeu pour battre Patrik Hamrla, venu en relève de Gabriel Robert au début de la deuxième période.

En troisième, Charles Beaudoin a doublé l’avance des locaux avec son 15e but de la saison. La réplique de l’Océanic n’a pas tardé par l’entremise d’Alexandre Blais, qui a bien fait avec deux autres joueurs de 16 ans, Maxim Coursol et Maël St-Denis. Jacob Lafontaine (3e) a complété dans une cage déserte.

En bref

L’Océanic était privé des services des attaquants Xavier Cormier, Alexandre Lefebvre et Louis Robin, tous blessés. Alexandre Blais a été rappelé du midget AAA. Le défenseur Luke Coughlin a été laissé de côté. L’Océanic visite les Voltigeurs ce soir à Drummondville.