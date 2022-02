Love Is Blind: dernier sprint vers le mariage

Triangles amoureux, crises de jalousie, insécurités et tensions familiales : le chemin vers l’autel n’aura jamais été aussi sinueux – ni divertissant ! – que dans la seconde saison de Love Is Blind.

Le concept de Netflix avait fait grand bruit lors de la première saison, à l’hiver 2020. Dans Love Is Blind, une trentaine de célibataires doivent courtiser le sexe opposé au fil de rendez-vous doux organisés dans des cabines individuelles bien fermées. Aucun contact, aucun coup d’œil – pas même une photo ou description physique sommaire –, histoire de favoriser les affinités intellectuelles et émotives, plutôt que charnelles. Seule manière de passer à l’étape suivante, soit la rencontre en chair et os ? Une demande en mariage formulée, puis évidemment acceptée, à l’endroit du partenaire.

Complexes rafraîchissants

Si la première saison devenait vite ennuyante en raison de ses participants superficiels, il en est tout autrement aujourd’hui. Absence (ou surplus) de courbes, cicatrices disgracieuses... les complexes sont nombreux et abordés avec transparence et humilité. Bref, les candidats ici n’ont pas forcément les abdominaux saillants et découpés ou les poitrines gonflées à la perfection de Ton Hot to Handle, par exemple, autre série à succès de Netflix. Et c’est particulièrement rafraîchissant. On s’identifie donc plus facilement à ces hommes et femmes « normaux » qui espèrent trouver la perle rare, l’amour avec un grand A. Et ils nous en font voir de toutes les couleurs au nom du divertissement, certes, mais également en abordant à leur manière des enjeux qui, télé-réalité ou pas, peuvent mettre un couple à l’épreuve.

La religion, par exemple, demeure le nerf de la guerre entre Shaina et Kyle. Pour Shake et Deepti, c’est l’attirance physique, tandis que les insécurités d’Iyanna créent des tensions avec Jarrette.

Ces trois couples, et tous les autres, connaîtront-ils le dénouement heureux dont ils rêvent tant ? C’est à partir de vendredi qu’on pourra le découvrir avec la mise en ligne de l’ultime épisode de Love Is Blind.