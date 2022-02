«Mad Apple»: le Cirque du Soleil lance un nouveau spectacle à Las Vegas en mai

Le Cirque du Soleil va ajouter un nouveau spectacle à son offre à Las Vegas avec la production «Mad Apple», qui va tenir l’affiche dès le 26 mai prochain au New York-New York Hotel & Casino.

Selon la troupe québécoise, «Mad Apple» est inspiré des folles soirées new-yorkaises et proposera des acrobaties de haut vol, de la comédie, de la musique, de la danse et des tours de magie.

Il mettra en vedette l'humoriste Brad Williams – un premier humoriste sera la tête d’affiche d’un spectacle du Cirque du Soleil –, ainsi que le rappeur «freestyle» Chris Turner et le chanteur Eddie Cole.

PHOTO COURTOISIE

Il s’agit de la première production du Cirque du Soleil avec le duo derrière le spectacle «The Illusionists», Simon Painter et Neil Dorward, qui sont cocréateur et réalisateur de «Mad Apple», respectivement. Rappelons que le Cirque du Soleil a acquis il y a deux ans The Works, l’entreprise de Painter.

«"Mad Apple" offrira une soirée de joie et de divertissement ayant comme toile de fond la ville de New York», a indiqué mercredi, par communiqué, Simon Painter, créateur du concept et producteur exécutif de «Mad Apple».

PHOTO COURTOISIE

«Nous nous sommes inspirés de la riche histoire musicale de la ville, de sa scène humoristique légendaire et de sa vie nocturne inégalée, et nous l'avons combinée avec le facteur d'émerveillement du Cirque du Soleil afin de créer une expérience qui ressemblera à une fête grandiose, du début à la fin», a-t-il ajouté.

Les billets sont en vente en ligne [madapplelv.com].