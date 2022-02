Maple Leafs: John Tavares vit sa pire sécheresse en 10 ans

Malgré des moments difficiles pour son capitaine John Tavares, l’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto Sheldon Keefe ne s’en fait pas outre mesure.

À 31 ans, le joueur de centre n’a pas touché la cible à ses 10 dernières sorties. Depuis son dernier filet le 29 janvier, il a décoché 25 tirs. Il n’avait jamais connu pareille séquence depuis la saison 2011-2012 avec les Islanders de New York.

William Nylander (deux buts en 11 matchs) et Alexander Kerfoot (un en 17) ne font guère mieux, et les Leafs ont conséquemment perdu cinq de leurs sept dernières parties.

Tout n’est pas noir, toutefois. Tavares a malgré tout créé des choses sur la glace comme le démontrent ses sept mentions d’aide lors de cette séquence. Mardi contre les Blue Jackets à Columbus, il a notamment effectué cinq lancers.

«J’ai trouvé qu’ils étaient meilleurs, a dit Keefe après le match contre les Jackets, selon le quotidien "Toronto Star". Je me suis concentré sur leur jeu défensif. L’offensive viendra. Je me suis concentré sur la façon dont ils ont défendu, et je pense qu'ils ont fait du bon travail en tant que trio dans ce sens.»

«Ils ont joué dur, ils ont joué avec beaucoup de rythme. [Le Nationwide Arena] est un bâtiment bruyant, il y avait beaucoup d’énergie sur la glace. Et j'étais content de la façon dont cette combinaison a fonctionné. Ils avaient des chances, des opportunités. Peut-être pas autant qu'eux ou moi le souhaitions, mais ça viendra tant qu’ils continuent avec leur façon de jouer.»

Les Leafs reprendront l’action jeudi soir en accueillant le Wild du Minnesota.

