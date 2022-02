Médecin québécois accusé de meurtre: dossier reporté au 16 mars

Le dossier du médecin québécois Brian Nadler accusé de meurtre au premier degré d’un patient de l’hôpital de Hawkesbury, en Ontario, a été reporté au 16 mars afin de permettre aux discussions du pré-procès d’évoluer.

• À lire aussi: Le médecin québécois accusé de meurtre remis en liberté

Le résident de l’ouest de l’île de Montréal a été remis en liberté au mois de juillet dernier et est en attente de son procès. Celui-ci avait été arrêté le 25 mars 2021 relativement au meurtre présumé d’Albert Poidinger, un homme de 89 ans de Pointe-Claire, qui recevait des soins à Hawkesbury.

Mercredi, au palais de justice de L’Orignal, une municipalité de l’Est ontarien, son dossier a été reporté à une date ultérieure puisque des discussions entre la Couronne et la défense ainsi qu’un juge doivent avoir lieu dans le cadre du pré-procès.

Rappelons que le Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario a suspendu le permis d’exercice de Brian Nadler. Celui-ci avait aussi reçu deux blâmes pour conduite non professionnelle par le Collège des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan, alors qu’il exerçait à l’hôpital St. Paul, à Saskatoon.

Le nom de Brian Nadler ne figure pas au bottin du Collège des médecins du Québec étant donné qu’il n’a jamais été enregistré au sein de l’organisme.