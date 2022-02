Montréal-Québec à pied pour la prévention du suicide

Un Shawiniganais va marcher de Montréal à Québec pour amasser des fonds pour la prévention du suicide, son grand départ étant prévu pour le 5 mars prochain.

Éric Dubois se prépare à parcourir à pied 240 km en huit jours. Un défi physique, mais surtout une façon pour lui de participer à la prévention du suicide. Une idée qu’il a eue alors qu’il était seul chez lui en plein isolement COVID-19.

«Je suis quelqu’un de positif et de dynamique et quand j’ai vu à quel point ça pouvait m’affecter d’être seul, j’ai pensé à ceux qui ont des problèmes à être seuls et à être avec eux-mêmes. J’ai comme eu un déclic», a-t-il expliqué.

Marcher de Montréal à Québec, Éric Dubois l’a déjà fait pour les victimes du tsunami en Indonésie en 2005. Il avait alors amassé 5000 $ avec des amis.

Il double aujourd’hui l’objectif financier pour l’Association québécoise de prévention du suicide.

«On se promenait avec des chaudières sur le bord de l’autoroute et on a ramassé 5000 $. Là, je me dis qu’avec les réseaux sociaux, ça peut me donner un coup de pouce et m’aider à amasser plus», a-t-il raconté.

L’association a salué l’initiative, les 10 000 $ étant bienvenus pour poursuivre la mission et former plus d’intervenants.

L’organisme peut compter chaque année sur une trentaine d’initiatives citoyennes pour amasser des fonds. Un plus financièrement, mais qui permet aussi de pouvoir compter sur de nouveaux ambassadeurs qui partagent eux aussi le message de prévention, qui est crucial.

«Il y a trois suicides par jour au Québec et pour chaque suicide, il y a une dizaine d’endeuillés», a souligné Mélissa Bérubé, conseillère à la mobilisation à l’Association québécoise de prévention du suicide.

Ceux qui le veulent peuvent partager une partie du périple d’Éric Dubois.

Le grand départ de Montréal est prévu le 5 mars à la Place Versailles et l’arrivée devrait avoir lieu le 12 mars sur les Plaines d’Abraham à Québec.

Selon le plus récent rapport de l’Institut national de santé publique du Québec :

Près de 1128 personnes se sont enlevé la vie au Québec en 2019.

Le suicide est au 7e rang des causes de décès dans la province.

Le taux de suicide est trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes.