Où réside la vraie politesse?

Mon mari et moi, qui avons vécu toute notre vie active dans la belle ville de Québec, sommes venus nous installer en banlieue de Montréal depuis un an pour nous rapprocher de nos deux enfants et de leur famille. Ce fut une bonne décision, même si on n’a pas pu se voir à notre goût à cause de la COVID. Car même en FaceTime, on savait qu’on était plus proche d’eux et eux de nous.

Il y a une chose cependant à laquelle je ne m’habitue pas ici, c’est la façon cavalière avec laquelle tout le monde s’adresse à tout le monde. Contrairement à Québec où chacun fait preuve de politesse envers les aînés de tous âges, à Montréal, tout le monde s’adresse à nous au « tu ». Ça me choque chaque fois tellement je trouve ça vulgaire. Même mon mari se fait tutoyer par le jeune garçon qui fait son plein d’essence au garage. Moi j’en fais la remarque aux gens même si je sais que ça ne va rien changer, mais mon mari refuse de faire comme moi. Dites-moi qu’il a tort !

La politesse a bien meilleur goût

Il n’a pas tort pas plus que vous n’avez tort. Chacun réagit selon sa nature, et il faut croire que celle de votre mari est juste plus adaptative que la vôtre.