Première de la série «Sortez-moi de moi» ce mercredi sur Noovo

Les téléspectateurs vont pouvoir enfin découvrir le thriller psychologique «Sortez-moi de moi» ce mercredi sur Noovo.

La série concoctée par le duo Alexis Durand-Brault et Sophie Lorain, à qui l’on doit aussi la série originale «Portrait-robot» de Club illico, met en vedette Valérie Blais, Pascale Bussières, Nathalie Doummar, Sandra Dumaresq, Vincent Leclerc, Sophie Lorain, Bruno Marcil, Martin-David Peters, Danielle Proulx, Émile Proulx-Cloutier et Émile Schneider.

La Dre Justine Mathieu (Pascale Bussières) s’occupe de patients qui lui sont amenés par les intervenants de première ligne en urgence de soins Clara St-Amand (Sophie Lorain), Myriam Melançon (Sandra Dumaresq) et Gabriel Beauregard (Bruno Marcil).

Parmi ces patients, la Dre Mathieu s’éprend malgré elle de David Ducharme (Vincent Leclerc), qui est en manie psychotique et semble lire en elle. Leur relation secrète deviendra de plus en plus difficile à dissimuler. De leur côté, Clara St-Amand et Gabriel Beauregard s'occupent de cas difficiles sur le terrain et doivent composer avec des enjeux personnels.

Le titre de la série, qui a d'abord été déposée sur la plateforme Crave, le printemps dernier, provient de la chanson de Daniel Bélanger «Sortez-moi de moi», qui a été adaptée par Dazmo et revisitée par la chanteuse Sally Folk.

Oeuvre en six épisodes d’ALSO Productions, «Sortez-moi de moi» est diffusée à compter de ce mercredi, à 20 h, sur Noovo. Elle prend la case horaire d’«Aller simple», qui devrait certainement valoir une nomination à Luc Picard pour la prouesse de son jeu.