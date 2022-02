Projet compétences: recevoir son diplôme en travaillant

Le centre de services scolaire des Rives du Saguenay a développé «Projet compétences», un nouveau projet de reconnaissance des acquis en entreprise, dont Vidéotron est la première entreprise à embarquer.

La formation sur-mesure, adaptée aux besoins de l’entreprise avec l’encadrement inclus, est maintenant disponible pour tous les employés, et ce partout au Québec.

«On ajoute d’autres éléments à la compétence qui est déjà acquise. C’est vraiment de la reconnaissance des acquis. On guide à l’évaluation des crédits pour les examens. L’idée, c’est d’être accompagné par un professionnel en continu durant son cheminement qui dure généralement cinq semaines. C’est cette structure-là, qui est innovante», a expliqué Gina Girard, enseignante responsable du «Projet compétences».

Pascal Tremblay est l’un de ces nouveaux diplômés et travaille comme conseiller aux ventes chez Vidéotron.

«Ça fait six ans que je suis chez Vidéotron, et je me suis dit que ça faisait une belle corde à mon arc de plus, pour pouvoir progresser dans mon métier et apprendre des nouveautés», a-t-il confirmé.

La formation est offerte depuis septembre 2021. À ce jour, 66 employés ont reçu leur diplôme et 72 sont en voie de l’obtenir.

«Chaque semaine, on les rencontre environ 30 minutes, on explique les travaux et c’est là, où il y a des brides et des morceaux de compétences qu’il pourrait manquer, où avoir de plus», a indiqué Mme Girard.

«C’est un beau cadeau pour nous d’offrir l’opportunité à nos gens de participer aux programmes, c’est pour nous extraordinaire. C’est quand même un programme de 15 heures, où ils vont approfondir certaines habiletés, l’approfondissement, l’échange entre collègues permet d’être encore plus autonome», a affirmé Nathalie Milot, directrice principale Prévention, formation et développement chez Vidéotron.

Un ajout qui permet aux employés d’offrir un service à la clientèle en accord avec les valeurs de l’entreprise.

«Les choses que j’ai apprises avec l’OASIS m’ont permis de peaufiner mon style de vente d’aller plus loin, pour planifier des plans de travail et mieux répondre aux clients», a expliqué M. Tremblay à TVA Nouvelles.

«C’est profitable pour tout le Québec au complet au niveau la mission du ministère de l’Éducation. C’est un plus pour les employés qui ont la chance d’avoir un employeur ouvert d’esprit», a souligné Mme Girard.

«Projet compétences» du centre de services scolaire des rives du Saguenay souhaite offrir ce type de reconnaissance des acquis à d’autres entreprises au Québec dans un futur proche.

