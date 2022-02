Sean Avery de retour dans le hockey professionnel

L’ex-joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Sean Avery effectuera un retour dans les rangs professionnels, car il a signé mercredi une entente avec les Solar Bears d’Orlando, club évoluant dans l’ECHL.

Les clauses exactes de l’entente n’ont pas été précisées. L’homme de 41 ans amorcera cependant son séjour en Floride au sein du groupe de hockeyeurs de réserve de sa nouvelle organisation.

Avery a joué chez les professionnels pour la dernière fois en 2011-2012, lorsqu’il portait les couleurs des Rangers de New York et de leur filiale de la Ligue américaine à l’époque, le Whale du Connecticut. Reconnu pour son comportement discutable sur la glace, l’attaquant a totalisé 247 points et 1533 minutes de pénalité en 580 matchs de la LNH en carrière. Jamais repêché dans le circuit Bettman, il y avait effectué ses débuts avec les Red Wings de Detroit en 2001-2002.

Par ailleurs, les Solar Bears n’affronteront pas les Lions de Trois-Rivières, formation affiliée au Canadien de Montréal et au Rocket de Laval, d’ici la fin de la campagne.

