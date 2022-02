Un nom à retenir, le Widescape

Le monde des sports motorisés d’hiver compte maintenant un nouveau joueur dans le décor québécois, le Widescape.

Présenté ce matin lors d’une conférence de presse virtuelle, le nouveau véhicule ressemble beaucoup à un jet ski que l’on voit parfois sur plusieurs plans d’eau. Le pilote est debout, a le contrôle complet de son engin et arrive à circuler très confortablement et à s’amuser rondement. Le nouveau Widescape peut vous offrir exactement la même expérience, mais sur la neige.

Créé et manufacturé au Saguenay, ce nouveau véhicule a été inventé par un mordu des sports d’hiver, monsieur Alain Aubut, mécanicien et inventeur à ses heures. Tout a commencé en 1998 au Saguenay alors que son fils de neuf ans, Frédérik, qui feuilletait des magazines de sports motorisés, avait décidé qu’un jour, il pourrait conduire une sorte de BMX d’hiver. C’est alors que la série des prototypes a commencé et après plusieurs essais et erreurs, ils sont arrivés à la version finale qu’ils ont présentée ce matin, le nouveau Widescape.

Photo courtoisie

Durant les années de création, ils font connaissance de monsieur Félix Gauthier, un nom très connu dans le monde du vélo, avec sa marque numéro un, le vélo Devinci. Dès qu’il fait l’essai de la machine en devenir, il tombe en amour avec le produit. Il comprend rapidement qu’il y a un potentiel. Aujourd’hui, il est partie intégrante de l’aventure et désire que leur création devienne une petite révolution dans le monde du sport d’hiver motorisé.

Comme ils se plaisent à le dire, leur création est inspirée de la motoneige, de la moto enduro et du vélo de montagne. Même s’il fonctionne avec une chenille et un ski à l’avant, leur véhicule n’est pas une motoneige. C’est un véhicule hors-norme, qui permettra aux amateurs de poudreuse et de nature sauvage d'explorer de nouveaux territoires.

Voici quelques-unes des caractéristiques techniques de ce nouvel engin. Il pèse 200 lb et il possède un moteur quatre temps, de 242cc, à injection électronique. Il consomme trois litres à l’heure de carburant. Son niveau sonore est de 80 décibels. Ses dimensions sont 2,2 x 0,8 x 1,3 m. Les talons de la chenille de 12 po de large sont de 1,5 po. La chenille porte au sol sur environ 40 po lorsque l’appareil est en mouvement.

Les premiers modèles devraient être en vente à l’automne 2022, en commande web au début. Son prix de vente sera de 8149$. Si vous avez envie de vivre une toute nouvelle aventure en hiver, le Widescape pourra vous le permettre. Pour en savoir plus: www.widescape.ca.

►Demain, dans l’édition du Journal de Québec, une chronique sera consacrée sur cette nouveauté très spéciale.