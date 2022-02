Un voleur multirécidiviste écroué à nouveau

Le suspect arrêté dimanche pour une quarantaine de vols et d’introductions par effraction est un multirécidiviste de 50 ans qui a passé près de la moitié de sa vie en prison pour des vols.

• À lire aussi: Un voleur épinglé avec une partie de son butin

Martin Poulin, un maître des vols et des introductions par effraction, a été arrêté dimanche dernier à sa résidence de Baie-Saint-Paul, à la suite d’une enquête conjointe menée par le Service de police de la Ville de Québec et la Sûreté du Québec.

Celui qui était en liberté conditionnelle totale depuis février 2021, malgré un haut risque de récidive, se retrouve de nouveau derrière les barreaux.

Quatrième sentence

En août 2016, Poulin recevait une sentence cumulative de 11 ans de prison, notamment pour plusieurs chefs d’introduction par effraction et de recel, survenus entre avril et décembre 2015. Il s’agissait de sa quatrième sentence.

Il faisait également face à un non-respect des conditions, pour avoir fui la maison de thérapie fermée dans laquelle il devait se trouver.

« Ça serait le temps d’arrêter », lui avait mentionné le juge René de la Sablonnière à l’époque, avant de lui faire prendre le chemin de la prison.

Longue feuille de route

Depuis ses 18 ans, Poulin mène un parcours judiciarisé pour différents délits, dont des vols, des recels et des introductions par effraction. Les objets convoités sont principalement des bijoux et de l’argent.

Selon les rapports de la Commission des libérations conditionnelles (CLCC), ces vols lui permettaient notamment de financer sa consommation de drogue et la fréquentation de prostituées. La commission fait également mention du plaisir procuré par les sensations fortes lors de ses délits.

« Vous êtes un multirécidiviste en matière d’introduction par effraction dans des maisons d’habitation dans le but d’y commettre des vols. Vous purgez actuellement votre quatrième terme fédéral et la peine imposée est importante. De plus, vos tentatives de réinsertions sociales passées ne sont guère reluisantes, tant parsemées d’échecs, de rechutes, de récidives et de libertés illégales. Votre crédibilité était totalement à rebâtir », peut-on lire dans une récente décision de la CLCC.

Durant son séjour en prison, Poulin avait démontré certains efforts à se remettre sur le droit chemin.

Il était plus soucieux de sa santé mentale et physique et démontrait une volonté de rester loin de la criminalité.

Par ailleurs, plusieurs plans de sorties avec escortes pour diverses raisons, telles que pour « services à la collectivité », se sont bien déroulés.

Certains plans ont toutefois été interrompus en raison de la pandémie.

Poulin est détenu depuis son arrestation et revient en cour ​aujourd’hui pour son enquête de remise en liberté.

À VOIR AUSSI