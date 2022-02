Une bordée de neige qui fait des heureux pour les sports d’hiver

La dernière bordée de neige a laissé plusieurs centimètres de neige dans l’Est-du-Québec, mercredi, une situation de rêve pour les amateurs de sports d’hiver à quelques jours du début de la relâche scolaire.

Le secteur de Rimouski a ainsi reçu 38 centimètres de neige et le parc national de la Gaspésie de 25 à 35 centimètres. Sur la Côte-Nord, la région de Baie-Comeau a eu le droit entre 30 et 35 centimètres, alors qu’il en est tombé 15 centimètres à Sept-Îles.

Les stations de ski du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pourront donc recevoir les petites familles dans des conditions idéales pour la semaine de relâche.

«Les conditions sont exceptionnelles, ça ne peut pas être mieux pour faire du ski», a lancé le directeur général du parc du Mont-Saint-Mathieu, Éric Verreault.

Les motoneigistes sont aussi très heureux des conditions actuelles.

Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, dont l’ouverture des salles à manger des restaurants et des relais motoneige, ils sont nombreux à sillonner les sentiers du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

«Avec toutes les règles qui sont en train de s’alléger, la neige qui est enfin là, il y a beaucoup de touristes», a expliqué Denis Langevin du club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent.

Les touristes des autres provinces et des États-Unis sont de retour cet hiver, a aussi noté M. Langevin.

«On a pu remarquer des touristes de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Maine et du Nouveau-Brunswick, donc enfin un petit peu d’argent de l’extérieur qui revient dans nos régions», a-t-il souligné.

L’industrie de la motoneige est primordiale pour l’économie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. On estime que les motoneigistes laissent plus de 62 millions $ en retombées économiques chaque hiver dans ces régions.