Une campagne historique

Photo courtoisie

Grâce à un investissement de 300 000 $ de la Fondation Familiale Trottier, la campagne d’obligations communautaires du Jour de la Terre Canada, devient à ce jour la plus importante réalisée au Québec en atteignant le million de dollars. Cette campagne de financement permet de poursuivre le programme RechargÉco, qui vise le déploiement de 100 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques chez 50 marchands IGA participants. L’un des faits marquants au sujet de l’investissement de la Fondation Familiale Trottier, c’est que le double du montant de ses intérêts sera consenti à des organismes pour déployer des projets zéro émission, ce qui représente 20 000 $ annuellement pour les cinq prochaines années. Peu connu au Québec, le modèle de la campagne d’obligations communautaires permet à la fois d’investir dans un projet à fort impact social pour des infrastructures ou des services de proximité, mais aussi de générer un rendement financier pour ses investisseurs. Les individus comme les institutions peuvent y contribuer. Il est possible d’investir au sein de la campagne d’obligations du Jour de la Terre Canada directement en ligne jusqu’au 22 avril 2022. De gauche à droite, sur la photo : Myriam Charconnet, chargée de communication et marketing RechargÉco pour le Jour de la Terre Canada et Laura Butler, directrice gérante à la Fondation Familiale Trottier.

Toute une prise !

Photo courtoisie

Puisque les clubs de golf seront ouverts dans plus ou moins deux mois (j’ai joué mon premier match l’an passé un 24 avril), Alain Danault, directeur général du club de golf de Victoriaville était fier de m’annoncer la conclusion d’une entente avec le réputé golfeur Jérôme Blais qui agira à titre de professionnel affilié et aura un mandat bien particulier dont celui de faire rayonner le Club de golf Victoriaville à travers le Québec via ses multiples opportunités médiatiques et ses implications dans la communauté golfique. Jérôme sera également présent au Club de golf Victoriaville à de multiples occasions afin de participer à des cliniques de golf pour les membres et à des activités corporatives. Il unira aussi ses efforts au développement du club à ceux de Pierre Champeau qui amorcera sa 35e saison comme professionnel en titre au club de golf Victoriaville. Au cours des dernières années, Jérôme Blais a été associé avec le Club Venise, (12 ans) et celui du Château Bromont (2 ans). Sur la photo, dans l’ordre habituel : Alain Danault et Jérôme Blais.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 23 février 2021. Tiger Woods est victime d’un grave accident de la route à l’ouest de la région de Long Beach, au sud de Los Angeles. Impliqué dans une violente sortie de route, le « Tigre » a subi de multiples fractures ouvertes à la jambe droite qui ont nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc Garneau (photo), premier astronaute canadien à aller dans l’espace (1984), député libéral de Notre-Dame-de-Grâce—Westmount, 73 ans...Dakota Fanning, jeune actrice américaine, 28 ans...Maryse Turcotte, ex-haltérophile québécoise, 47 ans...Marie-Josée Croze, comédienne québécoise, 52 ans...Mario Deslauriers, ex-cavalier de sport équestre québécois, 56 ans...Gilles Boudreau, enseignant professionnel club de golf Alpin à Ste-Brigitte- de-Laval, 72 ans. (Photo Marc Garneau)

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 février 2021. Yves Martin (photo), 91 ans, grand artisan de la Révolution tranquille, haut fonctionnaire dans divers ministères et conseiller spécial de trois premiers ministres du Québec... 2020 : Chitetsu Watanabe, 112 ans, super centenaire japonais, doyen masculin de l'humanité du 22 octobre 2019 au 23 février 2020... 2017. Horace Parlan, 86 ans, pianiste américain de jazz... 2016. Jacqueline "Jackie" Mattson, 87 ans, joueuse de baseball (receveur) avec les All-American Girls en 1950 et 1951...2015. Jerry Lambert, 74 ans, jockey américain...2015. Ramón Castro Ruz, 91 ans, frère aîné de Fidel et de Raúl Castro...2013. Maurice Rosy, 85 ans, auteur belge francophone de bande dessinée...2008. Denis Lazure, 82 ans, homme politique québécois...2005. Tom Patterson, 84 ans, ancien journaliste qui avait fondé le Festival de Stratford, en Ontario...1995. Melvin Franklin, 52 ans, membre des Temptations...1990. José Napoléon Duarte, 64 ans, premier président démocratiquement élu du Salvador en 50 ans...1965. Stan Laurel, 74 ans, acteur comique anglais avec Oliver Hardy.