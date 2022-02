Saguenay: une nouvelle motoneige qui se conduit debout

Entièrement créée à Saguenay, une toute nouvelle catégorie de motoneige en conduite debout, nommée «Widescape», a fait son entrée sur le marché mercredi.

Les concepteurs, Alain Aubut et son fils Frédérik, se sont associés à l’entreprise régionale, Cycles Devinci, pour mettre au point cette motoneige nouveau genre, qui s’adresse aux adeptes d’aventure et de plein air.

«Ça s’adresse aux passionnés de sport motorisé. Les gens qui font de la moto enduro l’été, ou du motocross, c’est vraiment quelque chose de super similaire comme “feeling” en hiver. Ça s’adresse vraiment à une clientèle active, tripeuse d’aventure», a expliqué Frédérik Aubut.

«C’est un véhicule qui est hors piste, qui permet d’aller dans la neige très profonde... On a une sensation de liberté quand on utilise ce véhicule-là», a ajouté le président fondateur de Cycles Devinci, Félix Gauthier.

L’idée du «Widescape» est née il y a 20 ans, dans le garage d’Alain Aubut dans le secteur de Lac Kénogami, à Saguenay.

M. Aubut aimait bricoler dans son garage et voulait faire plaisir à son fils, Frédérik, qui était âgé de 10 ans à cette époque.

«[Frédérik] descendait la côte. Mais là, il fallait le remonter à bras. J’étais tanné de le remonter. Donc là, on a mis un moteur dessus. Mes voisins et moi, on s’est aperçu que c’était plaisant. Nous autres, on se promenait aussi. C’était pas juste lui», a raconté Alain Aubut, en riant.

C’est en 2002 que le président de Cycles Devinci a découvert l’invention de la famille Aubut.

«Le 12 février 2002, je suis allé au Lac Kénogami. Les premières 10 minutes, je me suis demandé: qu’est-ce que je fais là? Finalement, au bout d’une demi-heure environ, j’ai pris mon aise sur le véhicule. On est allé dans des petits sentiers et j’ai vraiment eu la piqûre», se souvient Félix Gauthier, qui a rapidement vu le potentiel de commercialisation.

Près de 20 ans plus tard, le produit n’est plus ce qu’il était. Après des années de travail, d’essais et de modifications, le «Widescape» a enfin pu être dévoilé et mis en vente au coût d’environ 8000$.

Ses concepteurs le décrivent comme un véhicule léger, facile à transporter et économique. Il peut aller jusqu’à 70 km/h.

«Ça penche vraiment facilement, c’est léger. Très léger, au moins la moitié du poids d’une motoneige [conventionnelle]», a indiqué Frédérik Aubut.

Pour la première année, 2500 unités seront fabriquées et sont maintenant offertes en précommande.

L’entreprise prévoit d’en vendre un total de 10 000 annuellement d’ici cinq ans.

«On fabrique en Asie. Avec les problèmes de main-d’œuvre qu’on connait ici au Québec, ça ne nous aurait pas aidés de le faire ici. On a mis tous les efforts et les énergies au développement du produit», a expliqué le président de Cycles Devinci.

Il a ajouté que l’assemblage se déroule en Asie, mais qu’environ 98 % des pièces du véhicule ont été conçues complètement au Saguenay.

L’entreprise aimerait aussi développer un modèle électrique au cours des prochaines années.

