MERCIER, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 janvier 2022, est décédé Monsieur Jacques Mercier, conjoint de Dame Lorraine Thibault. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Lorraine Thibault, sa sœur, ses frères et ses belles-soeurs : Louise, Jean-Yves (Josée Bleau), feu Pierre (Gisèle Valcourt), Michel, Clément, feu Raymond-Marie, Denis et André. Il laisse aussi dans le deuil, ses neveux Patrick et Annie Forgues, ses oncles et de nombreux cousins et cousines.