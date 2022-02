LAROCHE, Richard



À l'hôpital Chauveau de Québec, le 19 février 2022, est décédé monsieur Richard Laroche à l'âge de 64 ans. Il était le conjoint de feu Louise Bouffard. Le fils de feu Joseph Laroche et de feu Thérèse Grenier.L'inhumation des cendres aura lieu au printemps prochain au Cimetière paroissial Saint-Gérard-Majella. Il laisse dans le deuil son fils Tim Bouffard et son petit-fils: Gabriel. Sont également affectés par le décès ses frères et soeurs: feu Michel (Hélène Reynolds), Micheline (Roland Rioux), Jacques (Lise Boivin), Jean-Yves (Nathalie Garceau), Gilles (Line Cloutier) et Marcel (Céline Démétré). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Chauveau pour les très bons soins et leur chaleur humaine.