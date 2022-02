IMBEAULT, Charles-André



À l'Hôpital Régional de Portneuf, le 19 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Charles-André Imbeault, fils de feu monsieur Adélard Imbeault et de feu dame Alphonsine Asselin. Il demeurait à Saint-Léonard de Portneuf.samedi le 26 février 2022 de 13h à 16h00. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Michel-de-Sillery. Outre son épouse madame Louisette Larouche, monsieur Imbeault laisse dans le deuil ses enfants : Patrick (Véronique Lepage) et Karine (Dany Perron); ses quatre petites-filles: Julianne et Gabrielle Imbeault, Charlotte et Alice Leclerc; ses frères: Paul-Aimé (Thérèse Tardif), Fernand (Jeannine Guérard); ses belles-sœurs de la famille Imbeault: Thérèse Gosselin (feu Robert) et Andrée Pilote (feu Paul-Albert). Il est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédé(e)s: Blanche (Victor Turcotte), Simone (Henri Leclerc), Simon (Hélène Asselin), Rita (Joseph Drouin), Gérard (Jacqueline Asselin), Armand (Mariette Blouin), Jacqueline (Raymond Gélinas), Rose-Hélène (Marcel Lalancette), Fernande (Marcel Langevin), Georgette (Jean-Yves Blais). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Larouche: feu Denise (Gérard Thomassin), André (Victoire Laplante), Jacques (Céline Robitaille), Michelle (feu André Tremblay), Danielle, feu Serge (Liette Latour) ainsi plusieurs neveux nièces parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du deuxième étage de l'Hôpital Régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos marques de sympathies peuvent se traduire en dons pour la Fondation Santé Portneuf fondation@santeportneuf.ca.