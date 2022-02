GOSSELIN, Marc



À son domicile, entouré de ses proches, le 19 février 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Marc Gosselin, conjoint de feu Sylvie Corriveau, fils de feu Lorenzo Gosselin et de feu Alphonsine Bégin. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Il laisse dans le deuil ses filles: Isabelle (François Cordeau), Sylvie (Jean-François Dufour) et Karine (Pascal Ouellet); ses deux petits-fils: Thomas et Philippe Dufour. Il laisse également ses sœurs et frères: Réjeanne (Camille Pelletier), Pauline (feu Gilles Dubé), Madeleine, Francine, Réal, Gaétan, Céline (Jean-Maurice Jannelle) Odette (Adrien Turgeon), Daniel (Guylaine Vien), Agathe (Germain Bourque), Patrice, Angèle et Nancy (Pierre Simard); la mère de ses filles madame Danielle Breton (Pierre Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau: Rémi (Régine Tremblay), Mario (Sylvie Noël), Martine (Nicolas Bouchard) et Nancy (Christian Marceau); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Breton, ainsi que ses nombreux neveux et nièces, cousins(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Michel Côté et l'infirmière Mauricia Fortier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. https://poumonquebec.ca/faire-un-don/.à compter de 9h30.