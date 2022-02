LEBLANC, Louis-Ambroise



À l'Hôpital de Montmagny, le 15 février 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Louis-Ambroise Leblanc. Il demeurait à Lévis et auparavant à Cap St-Ignace. Selon ses volontés, il a été confié à lapour crémation etSes cendres seront déposées au columbarium du cimetière Mont-Marie à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Guylaine Allaire), Sylvie, France (Alain Dubreuil), Jocelyn (Julie Roy); ses petits-enfants: Caroline Boutin (Cynthia Houde), Jean-Gabriel Caron, Justin Caron (Justine Tanguay) et Mia Leblanc; son amie Marielle Samson. Il était le frère et le beau-frère de: feu Jeannine, feu Marin, Jean-Claude (feu Rolande Bélanger), Louisette, Marcel (Carmelle Lavoie), Pauline (feu Bernard Bernier) Denise (feu Albert Belleau) Pierrette (Yves Cloutier) et Denis (Annette Fournier). La famille remercie le personnel de l'Hôpital de Montmagny ainsi que les Dre Dominique Poirier et Geneviève Rancourt pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association pulmonaire Québec, www.poumonquebec.ca. Les arrangements funéraire ont été confiés à la