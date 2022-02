PELLETIER, Gilles



Au centre d'hébergement Christ-Roi, le 31 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gilles Pelletier, époux de madame Monique Latulippe, fils de feu Gérard Pelletier et de feu Angelina Duquet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique; son fils Denis (Sylvie Walsh); feu Guy; ses petits-enfants: Sacha Pelletier et Cedrick Pelletier (Audrey Gariépy); son arrière-petite-fille à venir Livia; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Pelletier et Latulippe ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450 av. Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (QC) G2E 6H5, tél : 418-683-2323, web : www.operationenfantsoleil.ca ou encore 255, boul. Crémazie Est, bureau 290, Montréal (QC) H2M 1M2 tél : 514-380-2323.