RODRIGUE, Madeleine Paquet



À l'unité de soins palliatifs de l'IUSMQ, le 17 février 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Madeleine Paquet, épouse de monsieur Fernand Rodrigue. Elle était la fille de feu madame Alice-Mignonne Maheux et de feu monsieur Philippe Paquet. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillerade 9h00 à 10h30 au salon commémoratifSes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Madame Paquet laisse dans le deuil son époux, monsieur Fernand Rodrigue; ses enfants: Josée (Alain Giroux), Suzie (Marc Drolet), Anne (François Gaudreault), Louis (Carole Audet) et Luc; ses petits-enfants: Pierre-Olivier et Samuel Giroux (Cassandra Fournier), Maxime Drolet (Kassandra Goulet), Donovan (Jade Gagnon) et Émye Gaudreault (William Brochu); sa sœur Denise (Robert Tomlinson); sa belle-sœur Claudette Simoneau (feu Camille Paquet); son beau-frère Georges-Aimé Drapeau (feu Micheline Paquet); ses belles-sœurs de la famille Rodrigue : Marie-Paule (feu Fernand Drapeau), Georgette (feu Jean-Claude Drapeau) et Gertrude ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Charles-Dollard Paquet (feu Gisèle Thomassin) et la belle-sœur de feu Paul-René Rodrigue. Un remerciement spécial à l'équipe de soins à domicile du CLSC Beauport et au personnel de soins palliatifs de L'IUSMQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca.