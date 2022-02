BOILY, Fabiola Lord



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 février 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Fabiola Lord Boily, épouse de monsieur Michel Boily, fille de feu monsieur Simon Lord et de feu madame Léa Pelletier. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Stéphane (Caroline Lamothe) et Élaine (Éric Granger); ses petits-enfants : Victor, Joseph et Léanne; ses frères et sœurs : Michel (Marlène), Jean-Luc (Madeleine), Claudette (feu Benoit), Urbain (Diane), Germain (Jacynthe), feu Alain et feu Gaétane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boily : Huguette (feu Jacques), Gaétane (Raymond), Nicole (Pierre), feu Muriel (André), feu Gilles et feu Serge; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, madame Valérie Marier, mère de Victor et Joseph et plusieurs autres parents et ami(e )s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/