LETELLIER, André



À la Maison Michel-Sarrazin, le 14 février 2022, est décédé à l'âge de 84 ans monsieur André Letellier, époux de feu madame Pierrette Verret. Il était le fils de feu Eugène Letellier et de feu madame Marie-Ange Juneau. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Ses cendres seront déposées en toute intimité au columbarium du Complexe funéraire La Souvenance, 301 Rand Sainte-Anne, Québec. Il a été confié à la maisonMonsieur Letellier laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Marie-Josée-Corneau) et Anne (André Bellerose); ses petits-enfants: Catherine (Raphael Lebrun), Jérémie et Samuel Letellier, Louis Bellerose, Alexandre et Laurie Drapeau; son arrière-petit-fils Mayson Lebrun; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Letellier et Verret; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont ses grands amis, Guy Lessard et Roland Trottier. La famille tient à remercier son grand ami Guy Lessard, qui depuis plusieurs années s'en est occupé comme un propre frère, ainsi que l'équipe du Programme de soutien à domicile du CLSC de la Capitale-Nationale. Remerciement spéciale également à l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Ville de Québec, QC G1T 1P5 www.michel-sarrazin.ca