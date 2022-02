BERNARD, Yves



À la Résidence Mont-Champagnat, le 18 février 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Yves Bernard, fils de feu monsieur Eugène Bernard et de feu madame Marguerite Brown. Il demeurait à Château-Richer., suivi de l'inhumation au cimetière Belmont. Il laisse dans le deuil sa petite-fille adorée: Daphné (Maxime Martineau); ses enfants: Patrice et François; son petit-fils Antoine; ses frères et sœurs: feu Marthe, feu Suzanne, feu Jean-Louis (feu Lorraine Bergeron), feu Guy (Rita Bouchard), Mariette (feu Pierre Reny), Madeleine (Yvon Boucher), Jacques (Suzanne Paquet), feu Elsabelle (Paul Lesage), feu Josette (feu Jean-Yves Savard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans Beauport. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ.