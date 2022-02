GILBERT, Bella Lajoie



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le mardi 15 février 2022, est décédée à l'âge de 81 ans, madame Bella Lajoie, épouse de feu monsieur Eugène-Denys Gilbert. Elle était la fille de feu Rolland Lajoie et de feu Marguerite Mathieu. Elle demeurait à Saint-Georges et autrefois à Oshawa, Burlington en Ontario et à Saint Just-de-Bretenières. La famille recevra les condoléances (maximum 50 personnes sur rotation) à la salle :le samedi 26 février de 10h à 13h45.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure sous la direction de la maison funéraire :Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel et Lynda (Esteban De Los Rios). Elle était la sœur de : feu Nicole, Marcelle (feu Jean-Louis Laflamme), Hélène (Emile Tanguay), Laurette, feu Joachim, Gervaise (Gilbert Asselin), Roger (Lorraine Bolduc), Renée, feu Roland Jr et Laura Lajoie (Benoît Vachon) ainsi que Marcel Mathieu (Lucie Boulay). De la famille Gilbert, elle était la belle-fille de feu Émile Gilbert (feu Germaine Campagnat) et la belle-sœur de : feu Joseph-Emile (Claudette Charbonneau), Camille (Joan St-Pierre), feu Jean-Marie (Mary Moloughney-Bant), Yves (Pierrette Ruel), Jacques (Line Foley), Céline (Robert Fillion) et Donald (feu Estelle Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de Saint-Georges pour les bons soins prodigués ainsi qu'à ses voisins pour leur aide et leur soutien. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8.