RANCOURT, Dr Denis



Au CHSLD Domaine St-Dominique, le 5 février 2022, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédé Dr Denis Rancourt, époux de madame Armande Côté, fils de feu madame Claire Gagnon et de feu monsieur Aimé Rancourt. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Armande Côté, sa fille Josée. Il était le frère de: feu Gaston, feu Gastelle (feu Lucien Asselin), feu Laurentia (feu Cléophé Bouchard, feu Gildas Drouin), feu Antonio (feu Monique Picard), feu Antonia (Eddy Grenier), feu Cécile (Marcel Picard), feu Gabrielle et Maria. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s ainsi que ses anciens patients auxquels il a prodigué des soins au fil des ans.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier le Dr Éric Marchand, le personnel du CLSC Limoilou et du CHSLD Domaine St-Dominique pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.