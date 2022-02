LAVERDIÈRE, Réjeanne Gagnon



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 27 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Réjeanne Gagnon, épouse de feu monsieur Jean-Paul Laverdière, fille de feu Anna Falardeau et de feu Ernest Gagnon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean, Claudine (Guy Delamarre), Solange, Conrad, Mario et Julie; ses petits-enfants: Adrienne (Zach Landaal) et Julien Laverdière, Samuel (Isabelle Côté) et Vincent Delamarre, Jonathan, feu Philippe et Véronique Lorquet, Mathieu et Raphaël Laverdière, Sabrina, Justin et Emma Lefrançois; ses arrière-petits-enfants: Clovis et Edmond; sa belle-sœur Hélène Laverdière; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur et la belle-sœur de nombreux défunts des familles Gagnon et Laverdière. La famille recevra les condoléances aude 13 h 30 à 15 h 15.Nous tenons à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour l'attention et les excellents soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294,www.societealzheimerdequebec.com.