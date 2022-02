POULIN, André



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 janvier 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur André Poulin, époux de madame Pauline Jobin, fils de feu madame Anysie Asselin et de feu monsieur Émile Poulin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles au printemps. Il laisse dans le deuil outre son épouse Pauline Jobin; ses enfants: Luc (Chantal Grenier) et Guy (Lyne Poulin); ses petits-enfants: Mélissa, Pierre-André, Camylle; ses frères et soeurs: feu Joffrette (feu Earl Yeo), feu Raymonde (feu Paul-Émile Labbé), feu Sarto (feu Gisèle Miller), feu Mance (feu Raymond Blouin), feu Yolande (feu Camille Brindamour), feu Roger (Claire Laplante), feu Roch (feu Liliane Gingras), Pauline (feu Charles Rhéaume); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Lucien Jobin (feu Marcelle Readman), feu André Jobin ptre, feu Jacqueline Jobin, feu René Jobin (feu Aline Ruel), feu Claude Jobin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement particulier au personnel de la résidence Auberge aux Trois Pignons pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, téléphone: 418 663-5155, site web: www.fondationcervo.com. Des formulaires seront disponibles sur place.