CARRIER, Michel



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Michel Carrier, survenu à l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis le 29 janvier 2022. Il était l'époux de madame Ginette Collin. Le fils de feu Lucien Carrier et feu Madeleine Lévesque. Natif de Lévis, il y a demeuré toute sa vie. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière du Mont-Marie. Les obsèques ont été confiées à HARMONIA. Il laisse dans le deuil outre sa tendre épouse Ginette, ses fils: Luc (Gwendolyn) et Danny (Caroline); ses petits-enfants adorés: Jeason, Enrick (Mélina) et Mia. Sont également affectés par son départ sa sœur Lyne, ainsi que plusieurs belles-sœurs et beaux-frères de la famille Collin. Sans oublier ses neveux, nièces, autres parents et plusieurs ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Yves prédécédé. La famille désire remercier le personnel soignant de l'IUCPQ et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.