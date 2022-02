HAMEL, Jean-Claude



À Inverness, le 10 février 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Hamel. Il était le fils de feu madame Laurette Savard et de feu monsieur Ernest Hamel. Il demeurait à Inverness. Il laisse dans le deuil; ses enfants: Patrick (Marie-Claude Bédard), Rémi (Joanna Szymczyk) et Louis (Sabrina Khan); ses petits-enfants: Clara, Vincent, Arthur, Alexis, Antoine et Alice; son frère: Gilles (Danielle Breton); ainsi que d'autres parents et ami(e)s. Il a été confié àVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Foie, Site : www.liver.ca/fr, Tél. : 1-800-563-5483.