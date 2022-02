APRIL, Louise



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Louise April survenu le 31 janvier 2022. Elle fut entourée d'amour et d'affection tout au long de sa maladie. Elle était l'épouse de feu Paul Potvin, la fille de feu Paule-Ida Girard et de feu Paul-Émile April.Elle laisse dans le deuil ses filles: Marjorie et Rosalie Chouinard (François Leroux); ses petites-filles: Sophia-Rose Chouinard-Tremblay, Sandrine Tremblay et Naïla Leroux; son frère et ses sœurs: Christiane (André Soulard), André (Martine Dubuc) et Sylvie; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Potvin, ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs ami(e)s et collègues de travail. Outre son époux adoré, elle est partie rejoindre ses frères Jacques (France Simard) et Claude (Carole Bilodeau). La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du CHSLD Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294. https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.