LACHANCE, Marquis



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 11 février 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Marquis Lachance, conjoint de feu Mme Clarisse Roy et grand ami de feu Mme Pauline Croteau. Il était le fils de feu M. Wilfrid Lachance et de feu Mme Héléna Sylvain. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera ausamedi le 26 février 2022 de 12h à 13h45.Il laisse dans le deuil ses filles d'adoption: Sylvie Mercure (Sylvain Leclerc) et Dany Mercure (Michel Godin); les petits-enfants: Mélanie (Vincent Morin), Joanie (David Cloutier), Laurie (Cédrick Labonté), Yanick et Vanessa (Mike Bolduc); les arrière-petits-enfants: Emrick, Charlie, Logane, Jackson et Lexie. Il était le frère de:feu Céline (feu Normand Letendre) et Renaud; ses neveux: Luc et Yves Letendre; ses nièces: Karine et Caroline Lachance. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines des familles Lachance et Sylvain. La grande famille du groupe Cartonek, ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour les bons soins prodigués. Dons: Groupe Jonathan : https://www.groupejonathan.ca/