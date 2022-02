LAFLEUR, Michèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 janvier 2022, à l'âge de 73 ans et 8 mois, est décédée madame Michèle Lafleur, épouse de monsieur Jean-Paul Jalbert, fille de feu dame Madeleine Côté et de feu monsieur Jules Antoine Lafleur. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil: son frère Jacques (Céline Blais), sa sœur Andrée, son neveu adoré Gabriel (Veronica Peric), ses beaux-frères: feu Gérald Jalbert, Guy Jalbert (Diane Comtois), Richard Jalbert et Jocelyn Jalbert (Éliane Monette); sa belle-sœur Jeanine Jalbert; ses belles-filles: Chantale Jalbert et Sylvie Jalbert (Sylvain Audet); son beau-fils Mario Jalbert (Johanne Rousseau), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier son dévoué époux Jean-Paul pour tout son aide et amour au cours des dernières années ainsi que tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur attention et les soins prodigués., de 13h30 à 15h30.La mise en niche des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St- Augustin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Québec téléphone: 418 835-7188 Courriel: info@fhdl.ca Site web: www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.