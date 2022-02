LABBÉ, Florence



À Québec, le 19 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Florence Labbé, elle était la fille de feu dame Bernadette Turgeon et de feu Wilfrid Labbé. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre et Brigitte Lima (Daniel Roy), ses petits-enfants: Marie-Pier (Louis Lorthois) et Emmanuelle Roy; ses frères: Raynald et Fidèle (Dorothée Vigneault) et est allé rejoindre sa sœur Marthe et le père de ses enfants, David Da Silva Lima. Elle laisse également dans le deuil son ami Jean-Claude Rageot De Beaurivage, sa grande amie Diane Saillant, sa belle-sœur Pauline Thivièrge ainsi que de nombreux autres parents et amis. La famille a confié madame Labbé auLa famille recevra les condoléancesde 11h à 13h, etLa famille souhaite remercier les membres du personnel du CHSLD Côté Jardin pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.