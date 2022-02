BOUDREAU, Jean-Pierre



C'est avec une grande tristesse que Jean-Pierre nous a quittés, au CHSLD de Saint-Raphaël de Bellechasse, le 8 décembre 2021, en laissant derrière lui un immense vide. Il laisse dans le deuil sa conjointe des 38 dernières années Laurence Gamache. Ses défunts parents: Jean-Marc Boudreau et Lucie Benoît. Il laisse dans le deuil ses enfants : Sébastien, Marc-André, Véronique et Marie-Claude Boudreau ainsi que leurs conjoints; les enfants de sa conjointe : Violette, Marjolaine, Christian, Jacques Jr, Mario, feu Nathalie, Sébastien Laberge et leurs conjoints; sa sœur et ses frères : Marie, Luc et Ghislain Boudreau et leurs conjoints; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gamache; ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, petits-enfants et plusieurs ami(e)s. Jean-Pierre n'a laissé personne indifférent sur son passage. C'était un homme sensible, intelligent, généreux. Il restera toujours dans nos cœurs.Un merci spécial pour le dévouement de tout le personnel soignant du CHSLD de Saint-Raphaël de Bellechasse pour leurs bons soins prodigués et à tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à son bien-être.Ceux qui le souhaitent peuvent faire un don à la Société Alzheimer de Québec en hommage à Jean-Pierre.