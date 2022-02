SYLVAIN, Jules



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jules Sylvain, fils de feu Adjutor Sylvain et de feu Adrienne Grondin. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Manon Vallée), Anne, François (Nancy Gray) et Patrice (Elissa Landry); la mère de ses enfants madame Louise Vallières; ses petits-enfants: François-Étienne (Camille Desrosiers), Guillaume, Marie-Jeanne (Arthur Duterme), Marc-Antoine (Monica Stumpf), Jérémie (Geneviève Bilodeau), Jason, Camille, Félix et Romy. Il était le frère de feu Roméo (feu Reine Bédard), feu Noëlla (feu Rosario Marcoux), feu Marcel et André (feu Brigitte Chaîné). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Vallières: Claire (feu Gabriel Bergeron), feu Gaston (Rina Tal et en premières noces feu Madeleine Lemay), Cécile, Annie (Thérèse Lajoie), feu Pauline et feu Raymond (Micheline Gingras); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité de néphrologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents services et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein. La famille vous accueillera aule vendredi 4 mars de 19 h à 22 h et le samedi 5 mars de 8 h 30 à 10 h 15.