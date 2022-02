HALLÉ, Robert



" Aujourd'hui, tu abordes l'autre rive…Là t'attendent tes chersDans le Bonheur éternel. "Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 22 janvier 2022, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé M. Robert Hallé, époux de Mme Hélène Zakem. Il était le fils de feu Louis-Philippe Hallé et de feu Marie-Louise Bégin. Il demeurait à Lévis.Il laisse, outre son épouse, ses enfants: Sarah et feu David, son filleul Daniel Houde; ses frères et sœurs: Benoît (feu Pauline Léveillée), feu Cécile (feu Louis Leblond), feu Gilles (feu Simonne Nadeau), feu Paul (Suzanne Boivin), Jeannine (feu Réal Ouellet), Juliette (Claude Plante); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Zakem: Norman (Francine Grondin), Suzanne (Guy Bussière), Carmen (feu Denis Houde), Michèle (Robert Dumont); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s ainsi que ses confrères du Syndicat International des Marins Canadiens. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, tél.: 514 259-3422 ou 1 800 361-3504, site web: www.diabete.qc.ca.