MORIN, Jacqueline



C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès subit de notre soeur Jacqueline Morin, survenu le 29 janvier 2022 à Toronto, à l’âge de 67 ans. Née à Québec, elle était la fille de feu Marcelle (née Dubois) et de feu Jules Morin. Elle laisse dans le deuil son partenaire de vie : John Marotta et sa famille, sa fratrie : Henriette (Yvon Turcotte), Lise (feu Pierre St-Onge), Claudette (Alain Desjardins) et Richard (Marie Lacasse). Tante aimante de : Cindy Dawson (Matthew), Annie Turcotte (Martin), Valérie Turcotte (Martin), Jean-François Desjardins (Andréanne), Marie Desjardins (Philip), Geneviève Morin (Jean-Simon) et Isabelle Morin (Sédrick) et leurs enfants. Elle laisse également, les membres de la famille Desjardins et de nombreux amis dont Marie Doyon et Brigitte Headley.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.Vos messages de sympathiepeuvent être transmis à :