LAFRANCE, Hélène



Au CHUL, le 8 février 2022, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Hélène Lafrance, fille de feu dame Jeanne-d'Arc Fortin et feu Benoît Lafrance. Elle demeurait à Québec (Ste-Foy).La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h.Elle laisse dans le deuil sa sœur et ses frères: Louise (Clément Guérin), Yves (Françoise Lamond), Bernard (Danielle Harnois) et Jean (Sylvie Béland); ses neveux et sa nièce: Patrick (Patricia Morissette), Julie (Christian Nadeau) et Simon; ses cousins, cousines, autres parents, collègues de travail et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel soignant du CHUL pour les bons soins prodigués et surtout l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web : www.cancer.ca