TRAHAN, Renée



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Renée Trahan, survenu à Québec le 4 janvier 2022, à l'âge de 84 ans. Elle était la fille de feu Yvonne Delude et de feu Roméo Trahan. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre son frère et ses sœurs décédés avant elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (Division du Québec), 1675 chemin Sainte-Foy, local 1, Québec (QC) G1S 2P7, téléphone : 418 683-1449. https://rein.ca/Aidez-nous-a-faire-une-difference/Faites-un-don. Un merci spécial à Gilles Bédard et Francine Drouin pour toute l'aide apportée à Renée.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.