GILBERT, Claude



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 16 décembre 2021, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédé monsieur Claude Gilbert, époux de feu madame Colette Gingras, fils de feu madame Évangéline Lortie et de feu monsieur Philippe-Auguste Gilbert. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Daniel (Nicole Belleau), Chantal; ses frères: feu Roger Gilbert (feu Thérèse Jean), feu Gabriel Gilbert (feu Ginette Guérard); ses soeurs: Micheline Gilbert (feu Guy Baribeau), feu Denise Gilbert, feu Jocelyne Gilbert (Robert Thivierge), feu Jacqueline Gilbert (feu Raymond Bussières); ses petits-enfants: Mélissa, Donavan, Roxane, Kathy et Sabrina; ses arrière-petits-enfants, neveux, nièces et ami(e). La famille tient à remercier le presonnel des soins palliatifs du CHU de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la du CHU de Québec, 1825, Boul. Henri Bourasse bur 405, Québec, QC G1J 0H4, site web: fondationduchudequebec.org