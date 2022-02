MEUNIER, Line



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 février 2022, à l'âge de 65 ans, est décédée Madame Line Meunier épouse de Monsieur Daniel Babineau, fille de feu Madame Rachel Jean et de feu Monsieur Johnny Meunier. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles : Sophie et Anik (Jonah Lavallée); ses petits-enfants : Isabela, Amy, Cristiano, Zack et les jumeaux à naître Zoé & Enzo; ses frères et sœurs : feu Jules, Marcelle, Alain (Nathalie Samson), feu Yves, Jean (Nancy Joncas); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.