GIROUX, Solange



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 14 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Solange Giroux épouse de feu Robert Fortin. Née à Beauport le 4 avril 1934, elle était la fille de feu dame Amélie Hébert et de feu monsieur Wilbrod Giroux. Elle demeurait à Québec.Madame laisse dans le deuil ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères : Serges (Nelson Nadeau), Alain (Nicole Bouchard), Julie Gagné (feu Clermont), Jacqueline Fontaine (feu Norbert), Louisette Hayes (feu Germain), Jean-Yves Fortier (feu Nicole) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Solange était également la sœur de : Claude, Aline, Armande (Roland Potvin), Lise (Antonio Drapeau), Réjean, tous décédés. Un immense merci aux voisins et ami(e)s de Solange, particulièrement à ses anges-gardiens, Marie, Patricia et Yvon, Caroline et Marc. La famille remercie les membres du personnel de l'unité d'hémodialyse, des soins palliatifs et du 13ème étage de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein : https://rein.ca/Aidez-nous-a-faire-une-difference/Faites-un-don