FORTIN, Madeleine Nadeau



Au Centre d'hébergement Lévis, le 11 janvier 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Madeleine Nadeau, épouse de feu monsieur André Fortin, fille de feu Joachim Nadeau et de feu Bernadette Paré. Elle demeurait à Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses très chers enfants: Mario (Nathalie Boisvert), Claude (Caroline Chouinard), Stéphane (Chantal Vaillancourt) et Nancy; ses petits-enfants adorés: Laurie et David, Catherine et William, Thomas et Raphaël, Maélie et Delphine; ses arrière-petits-enfants: feu Logan (fils de Catherine) et Ariel (fille de Laurie); ses frères et sœurs: feu Lucille Nadeau (André Pouliot), feu Jacques Nadeau (feu Lucille Garon; feu Monique Nadeau), feu Jean-Yves Nadeau (Lisette Nadeau), Geneviève Nadeau (feu André Guay), feu Paul Nadeau, Denis Nadeau (Louise Gendron), Daniel Nadeau (Martine Bouchard), Richard Nadeau (Denise Bouchard), Nicole Nadeau (Louis Larochelle) et Céline Nadeau (Jean-Yves Boucher); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin: feu Rita Fortin (Rodrigue Tanguay), Raymonde Fortin (feu Léandre Guay), feu Lucette Fortin (feu Bertrand Lemieux), feu Noëlla Fortin (feu Jean-Paul Aubut), feu Armand Fortin (feu Angéline Marcoux), feu Sylvio Fortin (feu Jeanne-d'Arc Aubut), feu Roland Fortin (feu Madeleine Légaré) et feu Noël Fortin (feu Marie-Jeanne Légaré); ses filleules: Brigitte Tanguay, feu Caroline Dumont, feu Corinne Nadeau-Larochelle et Catherine Fortin; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel du 6e étage du Centre d'hébergement Lévis pour leurs bons soins. En respect avec les mesures sanitaires, la famille vous accueillera auà compter de 12h.